臺大雲林分院加護病房整建落成，6日舉行揭牌典禮。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院加護病床（簡稱ICU）一床難求，每天只有幾小時空床，院方來除號召菁英護理人員成立「快速反應處理小組」，最近在原有空間擴增6床，可望紓緩加壅塞窘境。

臺大雲林分院原本成人加護病房32床、小兒5床，每日都處於滿床狀態，占床率高達九成，急重症病患經常因無加護病房而必須轉院。

院長黃瑞仁3年前上任，決定以「先開刀再找床」為原則，擴大召募菁英護理師組成「快速反應處理小組」，每日盤點較穩定的加護病房名單，以人力換取空間，減少重症病人轉院。

「先開刀再找床」一開始遭醫界質疑，但3年來在雲林發揮救人成效，外傷中心主任林鎮江表示，這兩年除了嚴重燒燙傷病患，急重症病患轉出人數是零。

加護病房不足仍需克服，院方一年多來把有限空間極大化，重新規畫床位與動線，耗資3100萬元增加4床成人加護病房及2床燒燙傷病床，每床都是獨立隔間。

加護病房主任周建宏表示，加護病房每月服務量約200人次，整建期一年多來，透過挪床機制因應，ICU服務未受影響。

副院長劉宏輝表示，虎尾院區10層樓高的二期工程已送入台大校務會議審議，盼教育部、行政院加速審議通過，可再增加600床一般病床、68床加護病房、4床燒燙傷加護病房。

(中時 )