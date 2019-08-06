新竹地檢署去年五合一選舉大力察查賄選，將10涉賄選當選人提出當選無效之訴，橫山鄉第2選區代表羅朝洋被判定當選無效，原應由落選頭羅彥中接任，未料羅也涉賄，改由次高票落選的許英棋遞補。

新竹地方法院對檢方偵查的賄選案和當選無效之訴陸續完成審理和判決，尖石鄉第3選區鄉代游天龍涉賄確定當選無效是首件判例，月前由落選頭的江朝西遞補鄉代。

橫山鄉2選區鄉代羅朝洋涉嫌賄選，地院判處有期徒刑1年10月，褫奪公權5年，緩刑4年，並判定當選無效，縣府7月10日依法解除羅朝洋的代表職權。

縣選委會指出，羅朝洋解職後，依選罷法第74條第2項規定，缺額由落選人依得票數高低順序遞補，但遞補人員得票數不得低於公告該選舉區得票數最低當選人得票數的2分之1。

縣選委會查橫山鄉2選區鄉代7選3，選舉結果第3名當選人甘必沐得442票，應由落選頭334票的羅彥中遞補，未料，羅被檢方查出涉選罷法行賄罪，並經法院判刑確定。

縣選委會依規定公告，得255票次高票落選的許英棋遞補代表職權，昨由兼任縣選委會主委的縣長楊文科頒發當選證書。

(中時 )