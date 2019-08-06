警方逮獲彭姓男子從事無照事業廢棄物處理，廢棄物倒在邊坡。（羅浚濱翻攝）

警方逮獲彭姓男子從事無照事業廢棄物處理，查扣現場怪手。（羅浚濱翻攝）

新竹縣警局刑大偵辦毒品案意外發現不明垃圾山，啟動「檢警環聯盟機制」，5日在新埔鎮黃梨園山區逮獲彭姓男子等6人，涉嫌販賣毒品並從事無照事業廢棄物處理，當場查扣毒品、槍枝、挖土機、貨車等相關證物。

警方指出，彭姓男子除涉嫌擁槍販毒，並在黃梨園山區無照經營廢棄物處理場，每台6-8噸貨車進入傾倒各類廢棄物，收取4至5千元不等處理費牟利，報請檢察官許大偉指揮偵辦，專案小組5日會同環保局持搜索票前往搜索，查獲相關犯罪證物，嫌犯訊後依法移送檢方偵辦。

新竹縣偏僻鄉鎮常發現遭非法棄置不明廢棄物，嚴重影響自然生態，新竹地檢署、警察局和環保局建立檢警環聯繫窗口，採取跨單位現場會勘並蒐集證據，並針對橫山、芎林、寶山易發生傾倒廢棄物案件地點，加強巡視共同打擊環保犯罪。

警察局統計2018年查獲傾倒廢棄物案有25件57人，今年1月至7月共查獲移送14件41人，查獲傾倒廢棄物地區，新埔鎮3件、關西鎮1件、竹北市、北埔鄉、湖口鄉、新豐鄉及橫山鄉各2件，時段以凌晨及上午最多，呼籲民眾如發現可疑貨車裝載廢棄物進入偏僻山區，立即撥打110報案，避免環境遭受汙染。

(中時 )