縣長楊文科曾指竹北等交流道及重要道路，種植的花草不好看，應加強綠美化栽種四季草花，縣府工務局以720萬元推動新竹縣道路整體綠美化景觀，7月下旬陸續開工，希望讓民眾有耳目一新的感受。

工務處長林鶴斯表示，綠美化作業在竹北、湖口、關西和竹林4個交流道和高鐵區範圍內，進行綠美化作業，還有竹北光明六路、自強南北路、興隆路全段、公道五路等多個路段，面積約1400平方公尺，目前已完成道路第1期的雜草清除、灌木修剪及灌木補植等作業。

林鶴斯說，綠美化作業能提升道路視覺品質，達到淨化空氣和營造生態綠色美景的效果，第2期會與監造設計單位討論在竹北交流道等重要節點出入口，依季節種植四季草花，創造更優質的道路景觀風貌。

縣長楊文科要求交流道周邊及安全島，進行雜草清除及栽種四季草花等綠美化作業，希望在短時間就能帶給民眾煥然一新感受，也讓外地遊客一眼便看見新竹縣之美。

(中時 )