俄羅斯西伯利亞地區一座軍事彈藥庫發生大規模爆炸，造成至少12人受傷，為了避免更大的人員傷亡，政府撤離20公里範圍內的居民，至少上萬人必須疏散，所幸爆炸逐漸平息了。

美聯社報導，俄羅斯國防部稱，在西伯利亞東部克拉斯諾亞爾斯克邊疆區的阿欽斯克市(Achinsk)附近發生火災，導致一所彈藥儲存庫發生嚴重爆炸，在附近的工作員立即被衝擊波震傷，大約有12人送醫。

Military warehouses exploded in Krasnoyarsk region of Russia. Ongoing evacuation of Kamyanka village of Achinsk district https://t.co/pvlRRk7qij #Russia pic.twitter.com/8LQVMXBrHe — Liveuamap (@Liveuamap) 2019年8月5日

一家俄羅斯國營新聞機構援引一位匿名消息人士的話說，這個彈藥庫貯存的是彈車砲砲彈，大約有4萬枚。

地方政府立即宣布該地區處於緊急狀態，下令撤離彈藥庫20公里範圍內的城鎮和村莊，地區長亞歷山大·烏斯(Alexander Us )說，根據該命令，大約疏散了6000人。

塔斯社在8月6日的報導稱，克拉斯諾亞爾斯克地區彈藥庫的爆炸已經停止。「大約兩個小時前，我們仍然聽的到零星爆炸聲，但現在爆炸已經平息了。」

Explosions continue at military unit 74008 of Krasnoyarski Krai https://t.co/Clx1KhFq72 #Russia🎆 pic.twitter.com/UzsZsQtyYr — Liveuamap (@Liveuamap) 2019年8月5日

俄羅斯國防部副部長德米特里·布爾加科夫(Dmitry Bulgakov)說，已派出遙控機器進行災區觀察情報，並動用伊留申Il-76軍用運輸機，與運輸直升機，從空中灑水來灌救，在如此危險的地方，救災人員的安危仍是第一要務。

與美聯社所報的內容不同，塔斯社報導稱，附近的居民有11000人強制撤離，幾座工廠也先行關閉，全球最大的鋁金屬生產商，俄羅斯鋁業公司表示，已停止阿欽斯克市鋁工廠的運作，並疏散所有必要的員工。

附近的煉油廠也先停止供油，煉油廠距發生爆炸的軍事基地約30公里。

(中時電子報)