莊姓男學生今年7月間，在網路平台DCARD，以聳動標題「在高雄刺殺了一位韓粉」PO文寫「我知道大家都很想這麼做，但我剛剛真的把一個韓粉刺殺到躺在血泊中，不確定是否我會被通緝？」等內容，引發震驚。經警發現啟動調查，莊主動到案說明，坦承捏造網路謠言。台中地院台中簡易庭依違反社維法「裁定處罰鍰新台幣1千元，全案仍可抗告。
裁定書指出，莊姓男學生在2019年7月6日19時許，透過臉書帳號綁定網路平台DCARD的帳號，連結到某科大的校版區塊，公開以聳動標題「在高雄刺殺了一位韓粉」，PO文寫「我知道大家都很想這麼做，但我剛剛真的把一個韓粉刺殺到躺在血泊中，不確定是否我會被通緝？」等言論，引發網友驚嚇及討論。
經太平警方發現啟動調查，莊男主動到案說明，他坦承捏造杜撰網路謠言。
台中地院台中簡易法庭法官認為莊姓男學生散佈網路謠言，足以影響公共安寧，審酌他因情緒思慮欠佳，且在事件爆發後主動刪除謠言，並主動到案說明坦承所為，足認已深知悔悟，依違反社會秩序維護法裁處罰鍰新台幣1仟元。
(中時 )
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