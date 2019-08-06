高雄市登革熱疫情逐漸獲得控制，高雄市長韓國瑜6日在市政會議上，表揚11位里長防疫有功，已解除疫情警報，不過為避免疫情出現「回馬槍」，這些里別仍應每周動員巡、倒、刷、清及環境巡檢等基本功，才能一勞永逸。

高雄市今年截至目前本土登革熱確診病例計48例、境外移入病例計44例。其中，本土登革熱來源以三民區的37例居冠，分散在鼎金里等9個里，另有前鎮、鳳山、左營、鼓山、路竹、旗津、苓雅等行政區。

韓國瑜表示，前陣子防範登革熱，初步達到效果，11個里解除防護，但仍不可以掉以輕心，一定要持續做登革熱防治工作，未來幾個月還是很重大的挑戰，感謝這11個里長，還有所有志工團體，付出非常努力，特別感謝他們。

衛生局指出，針對本土登革熱確診個案該里疫情加強後續追蹤，以里為單位，最後1例個案發病日加31天，為解除疫情警報日，其中病例數最多、達16例的三民區鼎金里也在名單上；而仍在警報中的尚有苓雅福康里等里別，目前顯示最遲為9月1日解除。

為防範疫情擴散蔓延，防疫團隊在發生疫情的各行政區持續加強社區動員與緊急防治工作。副市長洪東煒6日率防疫團隊及前鎮區前鎮等11個里志工約200多人，進行前鎮部落環境大掃除及室內非強制孳檢。

(中時 )