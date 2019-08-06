綽號「檸檬」的男子李銘鴻為替朋友出氣，去年4月間持刀刺傷仇家游男，6月時再次談判，又趁機掏出長25公分的折疊刀，刺死游男弟弟及前來助陣的洪男，短短37秒內奪走2條人命，新北地院一審依殺人罪判李男無期徒刑；民事部分，游母提出求償，新北地院審理後判李男須賠償414萬餘元。

判決指出，李嫌與黃男為朋友，去年4月間，黃男的徐姓女友將錢包遺留在謝男車上，謝男打電話告知時不小心讓黃男接起，黃男醋勁大發，雙方相約在蘆洲區便利商店談判，李嫌也趕來助陣，過程一言不合，李嫌竟掏出折疊刀刺傷對方陣營的游男，雙方鳥獸散後不了了之。

同年6月8日晚間，雙方陣營再次烙來多人相約在三重區的咖啡廳談判，過程中游男弟弟要求檢查黃男背包，確認無危險物品，不料包包中掉出金屬類物品，引起雙方陣營暴動，李嫌見狀為幫黃男解圍，便說「不要這樣，有話好好談」，雙方卻打成一團。

李嫌再度掏出折疊刀，朝對方陣營的李男腹部、游男左頸部與洪男前胸猛刺，導致游男因左側外頸動脈切割傷出血死亡、洪男因心臟貫通穿刺死亡，李男則有腹壁開放性傷口、肝穿刺傷等傷害，短短37秒，共釀2死、1重傷，李嫌邊逃跑還邊烙話「呼賃係（台語）！」

李嫌行兇後逃逸至汽車旅館躲藏，企圖將沾有血跡之衣物、摺疊刀煙滅，但隔天便遭警方逮捕，訊後仍矢口否認罪行，堅稱只是為了保護黃男安全，才會掏出小刀正當防衛，且現場一片混亂，也不知道刺到誰。

新北地院一審認為，李嫌的刀刃長11公分、全長25.5公分，刀刀刺中要害，下手非輕，足以預見死亡可能，且案發當時騎樓柱子燈箱仍亮著，不至於看不清楚下手對象的長相，可見殺人犯意甚明，開庭時也未跟被害人家屬道歉，判李男無期徒刑。

民事部分，65歲游母痛失愛子，白髮人送黑髮人，向李男求償醫藥費、扶養費及精神慰撫金等共414萬餘元，法官審理時，李男堅稱無意殺人，但願意以台南土地抵償，今判李男須賠償游母414萬餘元，可上訴。

(中時 )