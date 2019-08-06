「台灣野人」林金寶在恆春半島逃竄一個月後，5日晚間在滿州鄉長樂村被警方圍捕成功。（潘建志翻攝）

「台灣野人」林金寶在恆春半島流竄一個月後，5日晚間在滿州鄉長樂村被警方成功圍捕。這段時間林潛入民宅偷吃東西、睡工寮，甚至還持鐮刀及木棍嚇人、傷人，居民人心惶惶，知道林金寶被逮後居民表示，「終於可以安心睡覺了。」

林金寶曾在陸軍服役，曾逃過兵，退伍後跑過遠洋漁船，因不喜歡和人相處，開始進入山區過著離群索居生活，肚子餓了就潛入民宅偷食休息，被稱為「台灣野人」。10年前曾經到屏東滿州鄉山區流竄，恆春警方花了3個月才逮到他。

2年前他又在花蓮玉里被捕，今年4月才出獄，7月又回到熟悉的恆春半島，闖入多處工寮、空屋，偷吃食物並休息，並竊取自行車作為代步工具，後來還持鐮刀及木棍傷人，警方因此成立「野人專案」，號召有山林經驗的在地員警上山抓野人。

不過林金寶有豐富的野外求生經驗，在山林裡穿梭自如、行蹤飄忽不定，讓警方傷透腦筋。5日晚間滿州長樂山區有居民通報，一處產業道路疑似見到林金寶身影，警方獲報後立即前往圍捕，在重重警力下終於逮到人。

林金寶被逮時上半赤裸、赤腳，隨身帶著提袋、雨傘、一字錐等物品。他說，因喜歡無拘無束在大自然一個人生活，潛入工寮民宅也只是要吃東西、睡覺，不會傷害別人；木棍傷人是逃跑時想嚇嚇對方，不是故意的，覺得很抱歉。

警方此次僅花1個月就逮到人，和過去數次都要花3個月，顯然功力更精進。林金寶在屏東至少犯10起案件，包括竊盜和侵入住宅等罪嫌，訊後移送法辦，因有逃亡之虞且對社會造成恐慌，建請實施預防性羈押。

(中時 )