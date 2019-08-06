一名計程車司機2日在馬尼拉國際機場載客時獅子大開口，從第3航廈開到第1航廈，約6公里距離竟要價6000披索（約新台幣3640元），因此遭警方逮捕。

馬尼拉國際機場管理署（MIAA）指出，中國籍王姓旅客和友人2日搭乘司機羅沙里歐（Eugene del Rosario）駕駛的計程車，從馬尼拉國際機場（NAIA）第3航廈到第1航廈，約15分鐘車程就被收取6000披索。

根據菲律賓人常用的叫車程式Grab費率，從馬尼拉國際機場第3航廈到第1航廈，今天下午3時的最高費率只要329披索。

馬尼拉國際機場管理署表示，這群遊客「不知道該怎麼辦，又擔心錯過回中國的班機，只好付了6000披索，之後向第1航廈航警局報案」。

航警局指出，他們正等待王姓旅客回馬尼拉提交正式報案表單，以控告司機羅沙里歐。

駐菲代表處官員說，類似遭遇也曾發生在台灣旅客身上，去年耶誕假期，有台灣遊客從馬尼拉國際機場第3航廈搭計程車到第1航廈時，司機向旅客索討他僅剩的2500披索。旅客回台後寫信給駐菲代表處，希望代表處提醒國人，避免類似事件再度發生。

代表處表示，由於菲國計程車車況及司機素質良莠不齊，不肖司機常針對外國人不跳錶且漫天喊價，最近還曾發生國人搭乘計程車時，遭司機結夥搶劫的案例。

代表處提醒，國人赴菲律賓旅遊，應避免在街上招計程車，且晚上避免搭計程車，以免破財或人身安全受威脅。

另外，搭計程車時最好記下計程車公司名稱、車號和顏色。上車前，先與司機確認採跳錶計價；上車後，立即確認司機按下計費器。

代表處表示，旅客也可安排旅館車輛接機、請友人接機，或下載叫車應用程式Grab，可追蹤司機姓名、車號、車資等資訊，較有保障。

(中央社)