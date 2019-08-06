蔣勁夫女友先前被起底辣照。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

蔣勁夫被網友虧特別喜歡身材嬌小性感型的美女。（圖／翻攝自娛樂給我五微博）

27歲大陸男星蔣勁夫過去被封「胡歌接班人」，去年他鬧出毆打日籍女友風波，演藝工作全失。12天前傳出交了烏克蘭籍新女友，今(6日)媒體直擊蔣勁夫和穿著一字領的女友約會後一起回家，疑似同居，而女方火辣身材全都露，雙峰呼之欲出，網友笑稱：「知道他為何喜歡外國妞了」、「他喜歡胸大豐滿的，個頭又不太高的」。

蔣勁夫去年認戀日籍女友中浦悠花，不久卻傳出家暴，他遭女方控訴動手打掉她牙齒，甚至還害她流產，全案鬧上日本警察署，最後以不起訴結案。事情告一落幕後，蔣勁夫也淡出演藝圈，先前被爆出現長沙夜店，外型大轉變，人變得粗曠不少，上月25日他被拍到和一名外國白人女子到上海迪士尼約會，蔣勁夫本人也向朋友認了有新對象。

今「娛樂給我五」微博爆料，目擊戴著口罩、鴨舌帽的蔣勁夫和穿著平口上衣的女友逛街，女方身材凹凸有致，不只小露香肩與美腿，雄偉上圍也十分吸睛，結束行程後，蔣勁夫便帶女方回公寓，兩人疑似已進展到同居階段。

(中時電子報)