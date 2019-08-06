▲暨大附中校長張正彥（中）與錄取大仁科大藥學系藥學組的數理實驗班黃士哲（中左）和錄取視光系的廖廷漢同學合影。（楊樹煌攝）

2019年四技二專統測登記分發今天放榜，暨大附中成績再次開出紅盤，本次繼大學技職繁星錄取10位同學、技優甄審錄取43位同學及大學甄選入學錄取39位同學後，本次共有48位同學參加登記分發，學生們亮眼表現獲得社區及家長讚揚。

暨大附中指出，今年有6成同學錄取會計、國際貿易、財務金融及資訊傳播等系的商業管理類；3成1同學錄取護理系、醫檢系、物理治療系、視光系及銀髮產業管理學系等醫藥類，其中包括國立台北商業大學、台中科大、雲科大、高雄科大、屏東大學、澎湖科大、亞大、嘉南藥理大學、中臺科大等校。

另外附中數理實驗班黃士哲轉戰科大，成功錄取大仁科技大學藥學系藥學組，再創佳績，謝瑛琦同學順利錄取國立台中科大護理學系、戴維廷同學錄取國立高雄科大企管系、邱羽慈同學錄取國立高雄科大工業工程與管理系、傅竑諠同學錄取國立高雄科大企管系。

校長張正彥表示，大學統測放榜，成績十分亮眼，展現出學生平時的準備與決心獲肯定，非常感謝老師們的辛勤指導，同學們的不斷努力，才能有如此好成績，恭喜金榜題名的同學們，學校以你們為榮。

(中時 )