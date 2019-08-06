愛河水漾嘉年華日前開幕，找來歌手孫盛希開唱。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局力拚愛情產業鏈舉辦「愛河水漾嘉年華」，7日七夕情人節當晚，邀請歌手梁文音等人輪番開唱。特別的是，邀請百對情侶進行愛的大挑戰，齊心划獨木舟加上百米賽跑，象徵「為愛起跑、划向未來」，市長韓國瑜預計出席為眷侶打氣。

愛河水漾嘉年華從3至11日，每周六、日及七夕情人節，在愛河畔登場，除在愛河河面設置水上舞台，邀請金曲歌手、知名樂團及藝人接力表演，還有精采絕倫的熱舞大賽及七夕特別計畫，炎炎夏日來高雄遊玩相當消暑。

明天適逢七夕情人節，晚間6時推出「愛河等侶來挑戰」體能賽事，百對情侶齊心協力雙人獨木舟，加上一氣呵成百米短跑，韓國瑜將親臨愛河現場，為參與活動的情侶加油打氣，並為首批跑者鳴笛。

七夕當晚還有幸福歌姬梁文音、創作歌手魏如昀與王大文等人，現場演唱甜蜜悅耳的情歌，陪大家度過一個浪漫的七夕情人節。現場也設置4大主題「遇見、戀愛、結婚、家庭」愛情裝置藝術於愛河河畔，提供民眾拍照留念。

活動期間現場有限量版「冰與我之歌」沁涼手札，遊客可按圖索驥品嘗更多高雄特色冰品。此外，更整合愛河周邊商家，憑「愛河水漾嘉年華」活動DM至指定店家消費就有好康優惠。

(中時 )