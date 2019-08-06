有關大陸對台灣的自由行禁令，有日本網友指出，陸客變少了，去台灣像是去天堂。駐日代表謝長廷對此表示，這個政策坦白講我認為是非常錯誤的，會讓全世界認為原來觀光客是可以這樣控制的，自由國家是沒辦法這樣做的，等於自曝其短，讓全世界知道他們都在控制。

謝長廷6日在東京駐日代表處與駐日記者茶敘時表示，確實聽說有日本旅行社反映，現在是推台灣觀光的好時機，一是因為日圓升值，一是陸客減少，故宮、台北101、圓山飯店人變少，比較容易去，對其他國家的觀光客來講是避免了擁擠。

有關高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜不打算訪日一事，謝長廷表示，「我們尊重他的判斷，也許他認為不必來，但是以前我也講過，來的時候我們都是平等對待。」「高雄副市長、前交通部長葉匡時這兩天來，要求我們安排的單位，要見的人，我們也都安排了。」

日媒報導，有日本政府相關人士說，半導體成品不能跟南韓買，可以從台灣進口。謝長廷對此表示，「也不能太興災樂禍」、「台灣是可以賣的，也沒有受什麼限制」。

他表示，其實坦白講，世界上對我們台灣是不公平的，什麼白色名單、管制戰略物資的國際組織，照理說我們台灣是通通要受管制的，但因政治問題我們都沒有加入，講起來我們是最自由的，台灣是世界模範生、是最自律的，伊朗、北韓他們也都沒加入，全世界都很怕，而台灣的科技是不會輸他們的。

有關參議院選舉的改選結果，謝長廷指出，超黨派親台議員組織「日華議員懇談會」(日華懇)這次有52位議員改選，有7位落選，9位沒參選，因此比選前少了16位，日華懇成員也從287位減到271位。日本國會議員約700名，日華懇大概占4成，也就是280人, 這次低於4成，因此我們現在開始整理新當選名單，也正在邀請中，希望很快能補足。

(中時 )