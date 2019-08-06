環保署土基會及新北市環保局今年暑假與新北永平高中合作，針對剛入學的高一新生辦理2場「土壤及地下水青年培訓營」活動，逾百位學生報名參加，藉營隊活動將環境汙染預防與整治觀念帶入高中校園，讓對於理工及環境保護方面有興趣的新生初步體驗，並作為其未來高中生涯選組或大學選系參考，孕育更多人才。

環保局今（6）日在永平高中辦理第2場次培訓營，上午課程針對目前國內土壤及地下水汙染途徑與可能汙染來源說明，並以著名的美商RCA污染場址為案例，講解土壤及地下水汙染調查流程與作業，藉由實際案例讓學生們瞭解土壤及地下水汙染管制的重要性。

下午課程則帶領學生至校園內實際體驗土壤及地下水汙染調查整體流程，並學習土壤及地下水採樣操作方式，包括實地認識採樣及檢測的機具、土壤重金屬篩測、及瞭解土壤如何檢測、如何判斷是否汙染及汙染程度。

環保局表示，往年曾針對國小、大專院校學生辦理相關課程，均大獲好評，本次將高一新生納入課程培訓，藉此讓其對於自身的興趣取向進行初步探索，除作為未來學習生涯規劃，包括高中選組或大學選擇科系參考，也期望參訓學生能成為環境工程領域之優秀人才，共同為環境永續的願景而努力。

(中時 )