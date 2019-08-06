簡姓男子去年11月到某知名連鎖健身房大直店重訓健身，使用一款多功能重量訓練機時，因槓片突掉落壓傷他左手中指骨折，控告該店賴姓女店長、謝姓女主管2女涉嫌業務過失傷害罪。台北地檢署調查發現，大直店的這款器材，至少已造成3位顧客受傷，認為該店僅加註警告標語，未盡到加強安全注意義務，對顧客的保護仍不足，2女涉有過失，今天依法起訴2女。

據調查，去年11月簡男到某知名連鎖健身房大直店做重訓，使用1款型號「Matrix G3-MS52」多功能重量訓練機時，想把懸掛的槓片移回原位，卻不明原因突然掉落，夾傷他左手中指骨折，憤而控告該店賴姓女店長、重訓區謝姓女主管2女涉嫌業務過失傷害罪。

檢方調查時，賴、謝2女均否認有過失，辯稱健身房已在該重訓器材上加註警告標語，要求健身者使用器材完畢，應立即將槓片回復原狀，且切勿把手放在槓片上，以免發生危險。

但檢方追查發現，該店的該款多功能訓練器，早在去年8月就曾造成鄭姓男客手指夾傷，經提告後雙方和解，鄭男撤告；3個月後，簡男就受傷，另也有會員因使用這款重訓器材被夾傷。

檢方認為，3人均因手指被夾傷，證實縱使店家加註警語，卻仍不足以提醒顧客在使用時的危險性，業者應該以更積極方式提醒顧客，避免受傷，善盡安全注意義務，認為業者確涉有過失，今依業務過失傷害罪嫌起訴2女。

(中時 )