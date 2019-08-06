新竹縣下屆有2席立委，2個選區都將出現「三腳督」！國民黨和國會問政聯盟人選已就戰鬥位置。民進黨7日中執會將公布各選區徵召名單，若無意外，鄭朝方和周江杰這2位前後任發言人將被徵召參選。

國民黨經過立委黨內初選，1選區提名現任立委林為洲，2選區縣議員林思銘。民國黨解散改成國會問政聯盟，縣議員吳旭智和邱靖雅將分戰1、2選區立委，都已密集展開爭取選民支持的工作。

由於國內政治環境氛圍對民進黨不利，被綠營列為艱困選區的新竹縣，完全沒有人主動請纓出戰，參選縣長落敗的鄭朝方，一直被傳將徵召參選2選區或1選區立委的人選，但鄭朝方對是否被徵召參選？始終不願鬆口。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德，原被點名徵召選1選區，彭個人表明無意參選，徵詢民進黨縣議員吳傳地的參選意願也不高，現任民進黨發言人周江杰，自然成為目標人選。

周江杰日前在鄧雨賢紀念音樂會受訪時說，週三（7日）中執會就會公布各選區徵召人選，竹縣彭瑞德和鄭朝方是第1選項，若不行就換吳傳地，再不行就由他上陣。

據指出，民進黨主席卓榮泰等人6日下午與鄭朝方和周江杰展開徵召協調作業，若協調順利7日下午就會公布徵召，若協調不順只好再延後竹縣立委徵召人選。

不論民進黨徵召誰參選新竹縣下屆立委，以目前態勢來看，1、2選區基本上都將是「三腳督」的戰局，除非柯文哲的台灣民眾黨或時代力量能派出夠份量的人參選，才會形成「方城之戰」。

(中時 )