大學甄選入學告一段落，大學招生委員會聯合會6日召開常委會，檢討今年首度學測「5選4」後各項情況。其中繁星管道台大牙醫增額錄取7人遭外界質疑吃掉指考名額，招聯會決議：牙醫系原則上改列第8學群，明年起要面試。

招聯會新聞稿指出，繁星推薦與個人申請招生名額是近3年最少，分發後的缺額也是近3年來最低，顯示往年外界質疑的缺額嚴重問題明顯改善。

不過今年繁星推薦台大牙醫增額錄取7名，學測成績、國英數自4科加總均是60級分，且高中在校成績排名皆是全校前1％，7個項目比序分不出高下，才增額錄取。

為了解決繁星比序分不出高下的問題，招聯會日前邀集醫學院及牙醫學院院長召開「醫牙學系相關試務研商會議」，研擬牙醫系納入繁星推薦第8學群可行性，會中多位代表主張，增加第二階段指定項目(面試)甄試，可以評估學生是否有從醫的人格特質。招聯會6日召開常委會討論後，決定採納牙醫學系意見，原則上將牙醫類改列為第8類學群，明年起牙醫學系比照醫學系除了經第一階段檢定、比序篩選外，需第二階段指定項目甄試，若甄試成績相同時，得增額錄取，會後將逐一徵詢各牙醫學系是否同意此案，若沒有多數反對就推動。

此外，大學個人申請入學同級分超額篩選一向以「校系所訂檢定、篩選、採計科目級分總和」再篩一次，在2092個系組中，有數十個系組第一階段有較大量同分超額，招聯會常委會經分析今年超額資料，達成共識，必須維持這些甄試數量較大的校系甄試品質；為了提升篩選效能，協調校系使用既有學測科目更有效篩選，降低超篩人數。例如該系遇同級分篩選時，得就其參採的考科依次篩選，並且必須在簡章校系分則中列明。

至於醫牙學系分科依序篩選還是會有超額部分，常委會討論中認為，世界各國的醫學系普遍是高倍率競爭，醫學校系希望甄選出適合行醫的學生，因此醫學系願意投注充裕的臨床醫學師資來做高品質甄試。

(旺報 )