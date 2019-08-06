早年船隻渡海來台，都用澎湖玄武岩當作壓艙石，後來也被當作海堤的地基，並以此為基礎補強，現在北門井仔腳鹽田周邊還能看到傳統的海堤原貌，少說都有上百年歷史。（莊曜聰攝）

北門井仔腳海堤僅剩最後一段鋪面工程，預計年底完工。(莊曜聰攝)

北門、七股海堤因為老舊，曾因颱風暴潮潰堤，影響沿岸居民生命財產安全，水利署第六河川局近年陸續改建新式堤防，但眼尖遊客發現北門井仔腳海堤步道上有一段圓拱形的設計，卻看不出是何用途，六河局指出，因施工時玄武岩基底外露，為了凸顯這段海堤的歷史才刻意設計，未來鋪面工程完成後，會順道設置解說牌，讓遊客了解這段歷史痕跡。

北門井仔腳海堤長度約800公尺，第六河川局從2017年起進行堤岸強固工程，除了加高堤岸外，堤頂寬度也從原先的2.5公尺增加到10公尺，並增設堤頂自行車道、人行步道、觀景平台等設施，施工期間也避開候鳥季，降低對生態衝擊。

去年工程已大致完工，僅剩約100公尺的押花地坪鋪面尚未完成，一旁還有個造型奇特的圓拱形設計突出在堤岸外，甚至還看得見裸露的石塊，讓人質疑用意，眾人猜不透這個小水池用途，還怕積水會養蚊子。

在當地經營民宿與生態旅遊的洪有志表示，其實井仔腳鹽田周邊的海堤歷史悠久，早期帆船渡海來台，都會用澎湖玄武岩當壓艙石，這些堅固的石頭被用來當做海堤的基底，後來鋪上的紅磚、混凝土等掩蓋住原本樣貌，之前施工才又重見天日。

由於井仔腳鹽田是觀光景點，考量到玄武岩海堤有其歷史意義，第六河川局對部分裸露處外圍強化，在不影響結構安全下，希望讓民眾能順道來個機會教育，等解說牌上架後，能更明白這段歷史。

(中時 )