中華隊男排「電眼雙帥」劉鴻敏、劉鴻杰，安排本周先後透過正式記者會宣告新球季動向，今天弟弟劉鴻杰先宣告加入日本V聯賽一級球隊名古屋狼犬，將是繼「黑狗」陳建禎之後，挑戰同一層級日本職業賽的好手。

名古屋狼犬舊名是豐田合成，新球季將以新隊名重新出發，為了表達對劉鴻杰加入的重視，球隊部長佐藤和哉與顧問太田光一特地來台灣出席記者會，佐藤和哉表示，看過鴻杰在2017亞俱盃男排賽及泰國職業賽的表現，認為他的攔網能力相當出色，球隊上季排名第5，新球季放眼更優秀的名次，決定網羅鴻杰，希望成為球隊最有能力的即戰力。

劉鴻杰今天身穿正裝，展現和球場上不同的帥氣，坦言接到球隊通知時有嚇到，內心相當激動，他補充：「高中去過日本比賽後，就對到日本排球界挑戰相當憧憬，結束泰國的賽季後，透過經紀人幫忙聯繫，其實那段等待的期間非常煎熬，一度想說應該沒機會了，卻意外收到好消息。」

劉鴻杰表示自己就像球隊的口號一樣，勇於挑戰自我、奮戰不懈。(陳筱琳攝)

想起有段不確定動向的時間，劉鴻杰忍不住落下淚水，他說：「真的沒想到我會哭，就是一個情緒上來了，想忍也忍不住，就哭了，這是我在公開場合第一次哭，或許是夢想成真、壓力釋放了吧！真的很開心可以到日本磨練，也很感動我的努力沒有白費，接下來就好好準備。」

由於陳建禎之前在V聯賽松下黑豹隊以替補出發，劉鴻杰透露「黑狗」有跟他分享過，提醒他由於日本球隊選手實力勢均力敵，有可能無法像過往在國家隊那樣先發，但不要多想上場問題，專注於訓練及每次替補機會，教練看到表現，自然會給予肯定。

從大學到國家隊都穿2號球衣的劉鴻杰，未來將換穿25號球衣，他解釋：「2號都穿這麼多年了，起初我也跟球團表達想繼續穿2號的想法，不過已經有隊友穿這個號碼，我是新人不好去要求，退而求其次挑20幾號的，最後球隊提供25號，就決定這個號碼。」

劉鴻杰(後排中左)加入日本V聯賽名古屋狼犬隊，家人到記者會現場幫他打氣，一起比出代表球隊手勢。(陳筱琳攝)

(中時電子報)