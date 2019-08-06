表揚績優義警人員，台中市義警南屯中隊，日前在文心南路女兒紅婚宴會館舉辦「108年度推動警勤工作及表揚績優義警人員聯誼活動大會」由台中市政府參事林榮川代表台中市長盧秀燕頒發內政部部長獎及市長獎表揚績優義警人員廖孟玲等10人。

餐會活動在溫馨熱鬧的歡唱氣氛中開始，並由台中市政府參事林榮川代表盧市長頒發內政部部長獎及市長獎表揚績優義警人員廖孟玲等10人，感謝各義警人員對社會治安維護工作無私的犧牲奉獻。

據統計108年1至6月全般刑案、犯罪指標案件、竊盜案、詐欺案發生數，台中市均為六都最低，其中全般刑案較去年同期減少1,153件，破獲率92.55％，暴力犯罪減少18件，破獲率更高達104.55％（含去年積案）而在「掃黑專案」績效上，108年上半年台中市更名列六都第一，「安居緝毒專案」全國三連霸（107年第1、第2、108年第1期）。

林榮川表示，台中市的治安表現，這幾年來在六都中均名列前茅，而南屯地區又在中市整體治安狀況滿意度得到全市前幾名，除了是第四分局全體員警的努力外，更要感謝各位義警人員的付出，才使得南屯地區的治安都保持著平穩狀態，相信南屯區居民都能夠感同身受，期望第四分局及義警人員能夠再接再厲，多為社會盡一份心力，共同為南屯區的治安而努力。

(中時 )