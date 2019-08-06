哥倫比亞總統杜克今天簽署一項命令，允許在哥倫比亞出生、父母為委內瑞拉人的2萬4000名孩童取得這個國家的國籍，免除無國籍風險。

法新社報導，杜克（Ivan Duque）宣稱，因為委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府停止在哥國提供領事服務或文件，導致這些孩童無法取得委國國籍。

卡拉卡斯當局2月與波哥大中斷外交關係，原因是杜克支持委國反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）。瓜伊多1月自行宣布成為委國臨時總統，直接挑戰馬杜洛的權力，引發陷入僵局的權力鬥爭。

杜克這項命令有效期為2年，允許自2015年8月19日在哥國出生、父母為委內瑞拉人的孩童取得哥國國籍。

根據聯合國（UN）數據，人口約3000萬的委國陷入當地歷史上最嚴重經濟危機之一，1／4國民需要援助。

聯合國表示，2016年年初起，超過320萬名委國人逃離這個國家，而哥國收容委國移民人數最多，約130萬人。

哥國外交部長楚希尤（Carlos Holmes Trujillo）表示，哥國收到聯合國兒童基金會（UN Childrens Fund）、聯合國難民事務高級專員公署（Office of the UN High Commissioner for Refugees）和國際移民組織（International Organization for Migration）95萬美元（約新台幣2990萬元）

(中時 )