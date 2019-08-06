《我愛黑澀會》美眉出身、擁有歐美系小麥色肌的女星薔薔(林嘉凌)，無論行事作風還是身材都相當嗆辣，個人style在演藝圈獨樹一格，相當具有識別度，也因此擁有了一票死忠粉絲，就喜歡她的百無禁忌，這些都反映在她的社群網站上，經常能看見她打扮美美開心玩樂的照片，最近她分享一系列在國外漫遊的美照，換上一襲豹紋高衩泳裝突破尺度上街，無論正面還是背面，都讓粉絲看傻眼直呼「太歐美了」。

女星薔薔立志人生要過得自由開懷，因此喜歡音樂與派對的她，腳步不侷限在國內，經常飛出國參加狂歡盛會，最近她遠赴阿姆斯特丹，在這個開放的國度，薔薔不免露一波，突破「泳裝外穿」新尺度，穿著豹紋高衩泳裝搭配高跟鞋就出門，只見她正面入鏡，不僅胸前開深V，「私密三角洲」也只有超緊縮的布料遮掩，一翻身則布料更加短少，渾圓飽滿蜜桃臀幾乎完全露出，讓網友看了大驚，直呼是正宗「歐美臀」無誤。

薔薔也分享了當天火辣出門的奇遇，透露幸運被熱情的陌生人邀上船同歡，還跟她分享裝了笑氣的氣球，玩變聲遊戲玩得不亦樂乎，她甚至走在街上隨手就撿到一大包大麻，自嘲：「反毒大使果然和毒品很有緣，都自動送上門給我」，但她很認份在完成使命「所以沒空！」，選擇拒絕毒品、開心享樂，還要大家不要催促，很快就會將超瘋狂的短片上傳，跟眾人分享阿姆斯特丹奇遇記。

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(中時電子報)