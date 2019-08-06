台北市長柯文哲今宣布籌組台灣民眾黨，今下午接受廣播節目專訪，被問及如何提名不分區立委名單？一改過去不鬆口的態度，柯文哲發下豪語，34席不分區絕對提滿，「本來就是要有征戰天下的決心！」

柯文哲被主持人問到預計要提幾席不分區席次？柯文哲先是表示，等下下完節目回去會開始討論要怎麼招募不分區，還是希望是專業政黨，招募能夠專業思考問題的人，立法院需要的是專業探討問題。

柯文哲也透露，「一定提滿啊！不可以重蹈時代力量覆轍！」他說，自己強調「RCA（根本原因分析）」，犯錯都要寫檢討報告，時代力量上次只提6席，現在一路只要太多打擊就完了，因為還有男女比例問題，日前高潞被開除黨籍後，最後聽說男生就不能補了，所以這就是時代力量戰略錯誤，所以台灣民眾黨會提滿，「一定提滿34席、全部提滿，依次遞補。」

柯還誇下海口，本來就要有征戰天下的決心，一定提滿！至於後面如果沒上的，可以先當立委辦公室助理或主任，這也是前總統李登輝跟他提過，為什麼台灣總統做不好，就是因為沒訓練。

柯文哲還透露，不分區名單應該會接受自我推薦，回去討論看看，應該會開放給各界推薦。

(中時 )