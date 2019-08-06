吸引台商回流投資，南市除開發新工業區，也編列預算改善舊有工業區硬體設施，今年共投入3000萬在和順、灣裡、山上、總頭寮、佳里、永康、白河、保安、安平等9處工業區進行更新工程。（台南市經濟發展局提供）

陸美貿易戰方興未艾，為吸引台商回流投資，台南市除開發新工業區，也編列預算改善舊有工業區硬體設施，今年共投入3000萬在和順、灣裡、山上、總頭寮、佳里、永康、白河、保安、安平等9處工業區進行公共設施更新工程，建構更優質的投資環境，另外也配合工廠管理輔導法修法，11月底前將針對未登記工廠完成清查，並依法輔導轉型或遷廠，發展經濟也要兼顧環保。

因陸美貿易戰持續，不少大陸台商將相關智慧製造及高端產線逐漸轉回台灣生產，南市經發局長郭阿梅指出，除了新增工業區提供土地外，透過活化老舊工業區可讓基礎更穩固，經發局8年來已投入逾7.5億元經費在工業區建設上，吸引超過500家廠商設廠、投資總額達200億元，創造數千就業機會。

南市府將持續與區公所及工業區廠協會合作，透過盤點及實地勘查確認改善需求，替廠商創造友善投資設廠環境，並協助廠商排除投資障礙，成立單一窗口提供專人專案服務，並跨局處整合資源，縮短行政流程加速業者設廠速度。

另外為因應工廠管理輔導法修法，即日起到11月底將針對未登記工廠全面清查，低污染者將輔導辦理納管、提改善計畫並申請特定工廠登記；既有中、高污染者，將輔導限期轉型或遷廠；新增之未登記工廠，將依規定立即停止供水、供電及拆除作業，經發局也將成立輔導團，並辦理分區說明會主動提供協助服務。

(中時 )