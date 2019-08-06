加拿大航空即日起歡慶父親節，推出北美機票全線特惠，於2019年8月6日起至16日期間，購買台北出發至加拿大、美國航點來回機票，官網限定特惠票價1萬3423元起（含稅），促銷適用溫哥華、多倫多、蒙特婁、西雅圖、舊金山、洛杉磯、紐約、波特蘭、丹佛等116個北美城市。

加拿大航空表示，台北往返溫哥華直飛航班，皆採波音787-9夢幻客機執飛，機艙更保濕、智能窗與燈光自動調節有助舒適入眠，機上供應亞洲餐點，空服員能講多國語言，「國語、台語攏欸通」，讓爸爸搭飛機時就能感受加拿大人的熱忱。

此外，溫哥華機場提供全中文指引，轉機或入境都相當便利，前往美國也能利用轉機時間預先入境，讓爸爸能一抵達美國即入境，省時便利是前往美國的最佳選擇。

加拿大航空強調，本次的官網父親節優惠活動無需輸入任何促銷代碼，適用旅遊日期自2019年9月5日起至2020年4月30日止，每航班優惠機位有限，詳細購票說明可上加拿大航空官方網站活動網頁（https：／／go.aircanada.tw／88Day）查詢。

(中時 )