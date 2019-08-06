根據南韓統一部今天發布的一份資料，北韓今年初以來的軍事行動，目的在加強內部團結、主導局勢並加大談判籌碼。

南韓聯合新聞通訊社報導，統一部表示，北韓國務委員長金正恩今年初以來共進行14次軍事領域公開活動，其中包括武器試驗和軍事演習8次。

陪同金正恩指導武器試驗和演習最多的是北韓勞動黨組織指導部第一副部長趙甬元，共8次，勞動黨軍需工業部第一副部長李炳哲5次，勞動黨軍需工業部副部長金正植5次。

報導說，南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午從西部的黃海南道向東部海域發射2枚疑似短程彈道飛彈的發射體。這次發射的短程飛彈飛行高度約37公里，飛行距離約450公里，最高飛行速度超過6.9馬赫。北韓最近在兩週內4次發射飛行體。

統一部表示，6月30日南北韓和美國領袖在板門店會晤後，北韓對南韓主要釋放三項訊息：處理對美國事務時排除南韓、敦促南韓基於民族自主精神切實落實南北韓宣言、呼籲南韓停止引進武器與韓美聯合軍演。

統一部表示，對南韓軍方採購F-35A匿蹤戰機和實施韓美「同盟」聯合軍事訓練，北韓堅稱化解軍事緊張是改善關係的「根本前提」，並強調「改善南北韓關係恕難與軍事敵對行為並立」的立場。但北韓主要透過「我們民族之間」等網路媒體對南韓表態，在形式上控制對南韓的譴責力度。

(中時 )