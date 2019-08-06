戶外打擊區，讓球迷除了看球外，也能親自下場打球，體驗真實揮棒快感。（王昱凱攝）

花蓮縣長徐榛蔚（左7）與中華職棒聯盟長吳志揚（左8），為7日於花蓮德興球場開打的精彩賽事開幕。（王昱凱攝）

花蓮球友有福啦！中華職棒30週年例行賽將於7日至14日移師花蓮德興球場開打，中職四隊將輪番上陣，不論是哪隊球迷，都可以大飽眼福。期間「30週年回饋列車」豐富周邊活動也將與球迷見面，在享受賽事之餘，也能體驗活動樂趣。

花蓮縣長徐榛蔚偕中華職棒聯盟會長吳志揚於6日，在花蓮德興球場為賽事揭幕，現場請到統一獅隊員陳鏞基、蘇智傑與黃恩賜和球迷相見歡。由於三人都在花東長大，對於回到家鄉比賽覺得非常開心。

對於花蓮的好風光，三人也當起了一日觀光大使向全國球迷推薦花東美食與景點，力邀球迷們來看球之餘可以徜徉悠閑的縱谷風光。

吳志揚表示，看到換然一新的德興球場非常感動，感謝徐縣長對於體育活動不遺餘力，現場帶來360顆棒球與348雙襪子，贈與花蓮水源、中正國小等校。吳提到中職許多球員來自花蓮，而花東棒球資源相對不足，希望透過此次捐贈拋磚引玉，喚起大家對於花東棒球的重視。

回饋列車活動攤位於平日下午2時至6時共舉辦7個集章關卡，包括「戶外打擊區」、「投準遊戲」等，集滿後可獲得中職應援扇，還有機會於賽後在球場內體驗真實投捕快感。活動還準備了幫助王建民重返大聯盟的投球檢測儀，為球迷的球速與投球軌跡等數據健檢。

(中時 )