交通部觀光局今（6）日公布「2018年來旅客消費及動向調查」，去年來台旅客量達1106.7萬人次，整體旅客消費金額達137.05億美元。各國旅客消費力也均有成長，近期備受矚目的陸客擠下韓國，每人每日消費力高達211.68美元（約新台幣6663元），較2017年成長約一成。因大陸官方限縮旅客，業界估至年底將少70萬名陸客，若以每人來台五天四夜試算，我國將減233億的觀光外匯。

據報告顯示，2018年來台國際旅客每人每日平均消費金額為191.7美元，細分日本為219.35美元、大陸為211.68美元、港澳為202.31美元、韓國為187.71美元、新南向為165.81美元。

執得注意的是，陸客消費力過去均位居第二、僅次於日本旅客，但在2016年被新加坡超越，2017年又被韓國旅客超前，今年終於揚眉吐氣，再度搶回第二名寶座，消費金額也再超過200美元。

旅客購物費部分，大陸為105.31美元，較2017年成長22.23美元、港澳為60.65美元，成長9.35美元、新南向為47.04美元，成長4.61美元、韓國為39.67美元，減少6.62美元、日本為39.13美元，減少1.55美元。

大陸自今年8月起暫停旅客來台自由行，業界估計至年底恐減少70萬名旅客，以每人每日消費211.68美元試算，若每人停留五天四夜，等於將減少233.1億元的觀光外匯，對觀光產業而言將是一巨大衝擊。

(中時 )