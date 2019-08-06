20190806中天新聞 聲援柯文哲！ 韓國瑜轟蔡英文「用人貪汙」

2020大選將近，台灣政論節目又要一波大洗牌？有傳趙少康因為不滿電視台選邊站，主動請辭《少康戰情室》主持棒，遭強力慰留；稍早又爆出鄭弘儀即將重返政論節目主戰場，主持《鄭．知道了》將由原先iNEWS回到三立新聞台黃金時段播出，目的就是為了要幫總統蔡英文打贏2020大選這一戰。

鄭弘儀原先在三立iNEWS主持的政論節目，被爆將在下週同時於三立新聞台播出，擠走原時段由黃倩萍主持的《54新觀點》；據自由時報報導，此消息已傳遍整個名嘴圈，而三立之所以做出這如此變動，據說是為了幫小英打贏2020大選這一仗。

另外，對於趙少康不滿電視台立場選邊站，憤怒請辭主持多年的《少康戰情室》，據鏡周刊報導，趙少康已否認此事，稱自己並未請辭，只是向製作部反應意見，希望節目立場能維持中立。

其實鄭弘儀當年主持《大話新聞》長達10年，叱咤一时，卻在2012年突然請辭，聲明是因為家庭因素而暫時休息，表示未來希望回歸家庭，多分點時間給家人。不過名嘴鍾年晃爆料，鄭弘儀離開原因，乃因電視台經營高層以大陸市場為目標，需處理該節目，雙方才可能合作。

(中時電子報)