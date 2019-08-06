農委會農試所過去皆會運用衛星圖資判釋農業生產情況，但今（6）日有媒體報導，農試所今年5月以千萬預算，透過國內代理商向大陸商用衛星公司購買「高光譜」衛星圖資，恐有侵害國安疑慮。農委會表示，商業衛星圖資任何人都可以買得到，無國安問題，但基於大陸產品的敏感性，已於7月22日與得標廠商合意解約。

農委會副主委陳駿季表示，農試所約2008年起即開發利用衛星影像搭配現地調查人員，判釋作物生產的技術，但農試所採購的是商業衛星影像，「任何人皆可以購買」，既不是只有農試所能買，也不是農試所請衛星公司拍攝國土，沒有洩漏國家資安問題，

他並強調，衛星圖資須經判釋才有價值，農試所判釋結果僅供內部決策使用，亦無須回饋提供其他單位。

陳駿季說，農試所公開招標採規格最低標，未指定任何一家公司的影像，唯過去採購影像來源均為美、加、法等國，今年得標廠商可能考量成本，供貨來源首度出現大陸；由於大陸產品具敏感性，故農委會主動檢視衛星通訊管理、國土測繪及政府敏感科技管理等相關法規，因購買圖資純供農業使用，故並未違反法規。

但考量外界對大陸產品有涉及資安、國安疑慮，國內對資安產品的規範也尚未明確，故此次經雙方合意解除合約，且因是開口合約，尚未開始執行，故也無違約賠償的問題；陳駿季說，若未來政府購買資安產品規範明確完備，仍不排除會購買大陸衛星公司圖資。

陳駿季指出，農試所衛星影像判釋技術是透過不同波段光譜圖資套疊，以看到影像中的不同顏色，由於植物不同部位反射光譜不同，光譜愈多準確度愈高，進而可研判植物生長趨勢及產量，但過去僅購買紅、綠、藍、近紅外光等4波段影像，今年首次採購高光譜12波段圖資，要強化衛星圖資判讀能力，希望獲得國人支持。

(中時 )