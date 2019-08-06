墨西哥政府今天表示，造成8名墨西哥公民喪命的美國德州艾爾帕索（El Paso）槍擊案，是針對墨西哥人的「恐怖主義行徑」，他們期盼這起事件可以改變美國的槍枝法規。

美聯社報導，墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天下午在艾爾帕索與地方當局官員會面，他說墨西哥會參與當地的調查與審判過程，也會針對那些賣槍給槍擊案凶嫌的人採取法律行動。

厄伯拉特在記者會上說：「將展開針對恐怖主義的調查，因為那就是恐怖主義。」他也不排除向美國提出引渡要求。

法新社報導，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天指出，美國在保護人民免於大規模槍擊的方面，無論是共和黨或民主黨都做得不夠多。

羅培茲歐布拉多表示：「我們非常尊重他國政府的決定，但我們認為，這些在美國發生的不幸事件需要反省、分析，以及管制武器任意販售的決心。」

美國民主黨政治人物長期以來推動更嚴格的槍枝管制法規，但因為共和黨背後有強而有力的槍枝遊說團體「全國步槍協會」（National Rifle Association）支持，民主黨的努力一直有限。

3日上午，一名槍手持突擊步槍在艾爾帕索一間沃爾瑪（Walmart）賣場開火掃射，導致22人死亡、數十人受傷。

艾爾帕索是德州西部邊境大城，人口有68萬人，其中大約83％是西班牙裔，毗鄰墨西哥北部都市華雷斯城（Ciudad Juarez）。

(中時 )