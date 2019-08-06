輔仁大學公益鐵馬環台活動今年邁入第10年，在校園牧師林之鼎主持祈福禮灑聖水祝福下，80位學生、校友一起從學校出發，預計以逆時針方向環島10天，總里程數約1000公里。

輔仁大學3年級歷史系學生蔡宛庭天生小兒麻痺右手掌萎縮，領有身障手冊，今日她參加輔大公益鐵馬環台活動，不畏天氣炎熱、路途遙遠，與79位輔大同學、校友訂下1000公里的約定，要透過每騎1公里、校友及社會各界就贊助1元的活動，希望挑戰自我，也挹注社會公益。

輔仁大學公益鐵馬環台活動今年邁入第10年，今日上午8點，在校園牧師林之鼎主持祈福禮灑聖水祝福下，80位學生、校友一起從學校出發，預計以逆時針方向環島10天，總里程數約1000公里，首日傍晚抵達苗栗，明日將繼續前往彰化鹿港。

參與環台活動的成員中，蔡宛庭是第2次參加，她因天生罹患小兒麻痺，右手掌手萎縮，無法握剎車、換檔，此次與輔大體育系學生一起騎乘協力車，挑戰2度環島。

蔡宛庭說，去年參加鐵馬環台活動後感覺很棒，今年再度報名，「因為想挑戰自我，有信心一定能完成」，至於是否擔心颱風侵台打亂行程？她說，因為是集體行動，不會擔心。

陪同蔡宛庭騎乘協力車的體育系學生陳龍笑說，覺得她的體力比體育系還好，「跟她一起騎很累！」

校方表示，環島騎乘方向是逆時針西向東前進，直撲台灣東部的颱風對行程影響應該不大，但一切仍會以安全為最高考量，視情況會暫停環島。

輔大副校長聶達安親自擔任鐵馬環台領隊，陪同學生完成壯舉，他表示，鐵馬環台活動今年已第10年，2012年起活動結合主題捐款，今年透過「每騎一公里，校友或社會各界贊助1元」募款活動，挹注輔大醫院羅四維神父社工室的醫療急難救助暨社會服務基金，盼幫助罕見疾病、突然遇到重大傷故的病友。

(中時 )