據新華社6日報導，俄羅斯國家航太公司（Roscosmos）日前表示，名為Skybot F-850的機器人「太空人」將於本月22日乘坐「聯盟MS-14」太空船前往國際太空站。它將是第一個坐在太空船指令長位置上的機器人。

俄羅斯衛星通訊社5日報導了俄國家航太公司官員亞歷山大·布洛申科對這個機器人的介紹。相關報導圖片顯示，它是一個有雙手雙腳的類人機器人，與成人的體型差不多。

據介紹，它將是首個坐在太空船指令長位置上的機器人。此前曾有其他類人機器人進入太空，比如美國在2011年將「機器太空人2號」（又稱R2）送上國際太空站，但那是作為貨物被放在貨運艙中送上太空。

布洛申科說，Skybot F-850含有人工智慧元素，能夠自己移動和工作；它也可以切換到遠程控制模式，在操作員的控制下工作。在太空船發射前，它可以報告準備狀態；在太空船發射和飛行期間，它可以語音播報飛行參數和觀測到的事件；抵達太空站後，它將

在俄太空人亞歷山大·斯克沃爾佐夫的監督下進行一些測試。

對於這名機器人「太空人」是否會失控而破壞太空站，布洛申科說，在其控制系統中有很多種保護性算法，對它的移動速度等都有限制。

布洛申科專門介紹了這個機器人的智慧語音系統：「Skybot F-850非常善於社交，它還有幽默感。」他說，這個機器人可以進行各種對話，「比如先打招呼，再來一場關於其創造者的演講，最後以談論空間哲學結束。」

據報導，這個機器人曾名為「費多爾」，俄方人員開玩笑稱是按它「自己的要求」才更名為Skybot F-850。它上個月還在社交媒體推特上開通了帳號。

如果關於這個機器人的所有測試都成功的話，俄方下一步計劃讓這種機器人「太空人」在太空站外接受測試，未來它們可能承擔維修太空站等工作，降低人類太空人可能面臨的風險。

(中時 )