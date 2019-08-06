推動綠能運輸並提升停車場服務，新北市交通局以公開標租在轄內114 處停車場設置電動機車電池交換站，即日起公告至8月16 日止。

行政院「空氣污染防制行動方案」擴大實施，環保署也提供補助讓民眾換購電動機車，根據交通部統計，自2015年至2018年電動車輛新增掛牌數平均年增近1倍，今年1至6月則達5.8萬輛、年增92.2％，其中絕大多數為電動機車，共5.7萬輛、占97.8％。

交通局長鍾鳴時指出，隨著電動機車市占率逐年增加，並為

響應環保政策、推動新北市綠色運輸，交通局針對轄內114 處停車場即日起公開標租電動機車電池交換站，除了方便車主，也提升新北市停車場多元友善的服務。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，除了在停車場設置電動機車電池交換站，同時規畫在烏來老街、淡水老街、白沙灣福隆遊客中心等觀光旅遊熱門景點，設置11處電動機車租賃站，以達到共享全綠能運輸服務，民眾也能在觀光旅遊之際，為守護環境盡一分心力。

交通局表示，停車場電動機車電池交換站暨共享運具租賃站

公開招標案，至8月16日上午9 時50分截止收件，歡迎廠商踴躍投標，一起打造市民所期待的全綠能運輸的新北市。

(中時 )