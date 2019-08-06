身為台南人的鄭老闆在嘉義朴子創業開店超過16年，皮薄餡多的獨門餛飩，成功征服在地老饕的味蕾。（張毓翎攝）

來到嘉義朴子必吃的知名小吃「正點大雲吞」，創始人鄭老闆從台南來，自立開店超過16年，皮薄餡多的獨門餛飩，成功征服在地老饕的味蕾，此外，以小火慢慢煨煮的魯味，不死鹹又帶淡淡八角香氣，也是值得品嘗。

鄭老闆的好手藝是以前在台南時，向經驗老到的麵店師傅學習，他說，以前這間店是別人經營的，同樣賣餛飩，但生意不好而不幸倒閉，之後遇到友人介紹，因地點絕佳又位於鬧區，就決定帶著全家人，搬到朴子創業開店。

由於每項食材堅持新鮮，當日現做現賣，許多顧客一吃便成主顧，鄰近的朴子醫院、嘉義長庚醫院或學校機關，每到用餐時間，就會訂購他們的餛飩麵食。店裡賣兩種口味餛飩，分別為鮮蝦和鮮肉，可做湯類或湯麵，不過招牌則是乾的炒手類。

其中，紅油鮮蝦炒手是人氣必點，鄭老闆每天清晨會到傳統市場買新鮮活蝦，回店裡把蝦子去殼，接下來，剝好的蝦仁得迅速地放進鹽水冰鎮，鎖住肉質，熟透後才會彈牙。

以蝦仁、絞肉及獨門秘方調味做成的內餡，再包進小張的餅皮裡，烹調後才能皮薄餡美，顆顆飽滿又紮實。鄭老闆還特別建議，敢吃辣的朋友一定要加店家自已炸的辣椒油來搭配，會讓人一吃就放不下筷子。

店名：正點大雲吞

地址：嘉義縣朴子市海通路86之1號

電話：05¬–3700577

營業時間：11：30–22：00，過年期間公休

售價：紅油鮮蝦炒手（小）／60元、（大）／75元

(中時 )