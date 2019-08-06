曾經是叛逆少年，大明高中汽修科畢業生張紹銘因為遲到、翹課，高一時就被記了4大過，但老師從未放棄他，讓張紹銘感受到外界的關心，高二開始逐漸找回自己，與班上同樣叛逆的曾宇辰等同學共組讀書會，還發願「沒上國立學校就剃光頭」，果然如願錄取屏東科大。

出身於單親家庭的張紹銘從小由「乾媽」帶大，他說，以前很愛玩、不喜歡念書，早上總會睡過頭、導致上課遲到，第7、8堂課就翹課去打籃球，沒想到老師不放棄自己，擔心自己遲到，早上還會打電話叫起床，才深深感受到「原來有人關心我」，決定改變自我。

身材稍壯的曾宇辰則說，從國中起就與一群狐群狗黨到處玩，最愛打電動，上高一後也過著一樣的生活，後來老師指定他擔任班上幹部，突然「有被重視的感覺」，也深感責任加諸在身上，毅然轉換心境。

感受到外界的關懷，張紹銘、曾宇辰從高二開始不再常常翹課，約了共5名好友共組讀書會，每天放學後就到麥當勞繼續念書，且彼此相互討論、交流，成績逐漸進步，他們說，考前還約定「若沒上國立，就要剃光頭」，還好大家都不用剃光頭了。

四技二專統測6日放榜，張紹銘、曾宇辰雙雙錄取屏東科大車輛工程系，終於圓夢。大明高中校長吳原榮指出，2人的班導師有耐心地教導學生，且深入了解個別學生的需要，堪稱因材施教，才能扭轉叛逆少年的人生。

(中時 )