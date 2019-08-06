嘉義果農蔡銘旺以無毒的草生栽培模式，並朝自然農法走，於產果期不加有機肥，今年獲「108年度全國紅龍果優質果品評鑑紅肉組」優選。（張毓翎攝）

國民黨嘉縣第一選區立委參選人、議員王啟澧（右）與嘉縣水上鄉鄉民代表簡瑞峰（左）特地前來，支持蔡銘旺（中）的紅龍果。（張毓翎攝）

近年許多果農投入種植紅龍果，產量年年遞增，去年盛產期，批發價每台斤一度跌到10元，農委會出手補助收購，避免崩盤；今年因氣候異常致結花量少，加上農政單位大力宣導農民加強疏花、疏果調節產量，目前批發價依重量每公斤從20到50元，價格有回升。

去年紅龍果滯銷，政府以每公斤15元收購次級果，外界大多認為，應讓紅龍果回歸市場機制自然淘汰。不過，嘉義果農蔡銘旺以無毒的草生栽培模式，並朝自然農法走，於產果期不加有機肥，今年獲「108年度全國紅龍果優質果品評鑑紅肉組」優選，生產出每顆重達1公斤，每台斤90元銷售的紅龍果，不受價跌影響。

蔡銘旺表示，農產品得講求「重質不重量」，才能突破傳統殺價競爭，在市場上立足；避免淘汰，除了調節產期，或加工成果醬及果乾等，還是建議採用疏枝、拔花的方式，每株只留1、2顆果實，相較傳統種植，每株留十幾顆，雖量多，但無法產出高品質。

農糧署為防止紅龍果滯銷，今年已預先啟動相關調節措施，輔導加工業者收購中、小型果實。嘉義縣農業處農務科長李秋瑩表示，去年統計，嘉義縣種植紅龍果面積256公頃、產量4500公噸，是全台第5大紅龍果產區，目前嘉義縣未有農民尋求加工措施。

去年許多水果產量過剩，農委會主席林聰賢曾預測，繼香蕉、鳳梨價格暴跌過後，紅龍果將會是第三種價格暴跌的水果，對此，9年種植經驗的蔡銘旺仍看好未來市場。

他說，市場低迷只是暫時，紅龍果夏季盛產時，價格合理、品質好，還是深受消費者歡迎，此外，像今年龍眼、荔枝收成差，民眾挑選當季水果選項變少，連帶也有提升買氣。

(中時 )