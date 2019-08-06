大陸山東籍常姓男子長途跋涉1300公里，帶著3只便宜的游泳圈和2包紅辣椒，從廈門偷渡小金門，準備來一趟不一樣的出國「自由行」，今（6）日清晨遭岸巡埋伏逮捕，依違反入出國及移民法、國安法移送法辦。
這也是金門繼7月31日，大陸廣西籍陸姓男子帶著2顆饅頭、1瓶礦泉水和幾件衣服，划著塑膠艇偷渡金門田墩海岸，遭岸巡幹員發現逮捕後，1周內2度查獲對岸居民偷渡金門。
今天上午6時45分許，金門岸巡隊在烈嶼鄉西方陸軍貴山岸際左側，發現1名可疑男子套著游泳圈往岸邊前進，立即展開埋伏作業，10分鐘後當場逮捕。
落網常姓男子年僅27歲，他供稱自己一直想「出國」走一走，但又不知如何辦理正常手續，因此才在日前搭乘火車南下廈門，花了人民幣90元買了3只游泳圈，在今天凌晨從每年舉辦「金廈泳渡」活動的廈門會展中心海灘下水，在茫茫大海載浮載沈，總算來到「台灣」地區。
岸巡發現他雖聲稱要「出國」，但身上只帶上人民幣1381元和2包海上咀嚼禦寒用，並在上岸後配飯吃的紅辣椒，且只有初中肄業學歷的他，偵訊時說詞反覆不斷，連岸巡好心詢問家裡電話，也回答：「等我回山東問一下」，讓岸巡幹員氣得半死，研判他可能涉有法律因素，無法循正常管道出境，才會偷渡來個不一樣的「自由行」。
岸巡指出，近年來「金廈泳渡」活動後，就常有偷渡案件發生，可能是活動在大陸打開知名度，有心人發現原來游泳就可以到台灣，才會用各種方法游過來。
(中時 )
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