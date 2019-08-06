大陸中科院南京地質古生物研究所今天表示，一個由大陸、愛沙尼亞、美國古生物學者組成的研究團隊，最新為一種生活在約4億年前的古生物——幾丁蟲，驗明身分。

幾丁蟲是一種生活在遠古海洋中的微小生物。它們生存在4.85億年至3.59億年前，體長一般在50微米至2毫米之間，多呈瓶狀、壺狀、圓筒狀，形態上看很像微縮版的漂流瓶。別看幾丁蟲個頭小、又早已滅絕，但它卻是古生物研究領域的「明星物種」。

幾丁蟲在遠古海洋中數量眾多、分布廣泛，而且演化很快，不同形態的幾丁蟲有各自對應的生存年代，古生物學者經常以此為標準來判斷地質時期。然而，自1931年被正式發現以來，關於幾丁蟲是什么卻一直是個不解之謎。有人曾認為，它是一類已經滅絕的原生生物。近些年，越來越多的學者則傾向認為，幾丁蟲是某類後生動物的卵或卵囊。

此次，研究團隊為了解開這一謎團，對370多種4億年前的幾丁蟲化石進行了系統整理。這370多種化石覆蓋了目前已知的所有幾丁蟲屬別。形態學分析發現，即便同一種類的幾丁蟲化石，其形態長短也相差數倍，這與同種動物卵趨近於相似的特點差別很大。

(旺報 )