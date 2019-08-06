大湖鄉公所新購置的抓斗車抓斗能力達2.7公噸，能協助棚布回收、清運大型垃圾。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉種植草莓聞名，用來抑制雜草生長的塑膠棚布卻讓鄉公所頭痛不已，鄉長胡娘妹指出，大湖鄉每年約產生250公噸的廢棄棚布，過去農民將棚布捲起堆放田梗邊，內部常會積水並引來蛇類棲息，危及清潔隊員工作安全，在環保署補助下，6日迎來全鄉第一輛抓斗車，盼能解決棚布回收問題。

大湖鄉抓斗式資源回收車總重11公噸，由環保署補助近274萬、公所配合款30餘萬購置完成，將運用於草莓田塑膠棚布回收工作，增加清潔隊員作業時的安全性，此外，抓斗功能配合伸縮吊桿還能協助救災、救難，方便鄉內清運大型物件。

大湖鄉廢棄棚布回收量驚人，據統計累積5年就能覆蓋全鄉面積約94.6平方公里，胡娘妹談到，自從二次加工廠能從東南亞進口更便宜又乾淨的塑膠廢棄物，業者鑑於成本增加開始取消回收，使得大量棚布堆置垃圾場，但這非長久之計，呼籲環保署應與經濟部溝通，研議徵收前端環保基金，協助建立棚布回收機制。

抓斗車屬於移動式起重機，是危險性機具的一種，依法在製作設計需符合工安、勞安的範疇，漢華環消科技公司董事長鄒李清表示，這輛新型油壓式抓斗車抓斗能力達2.7公噸，雖無需送勞檢，仍建議司機及操作人員通過勞安訓練，而大湖是繼苗栗市、頭份、造橋、三義，第5個擁有抓斗車的鄉鎮。

(中時 )