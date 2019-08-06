台中市政府行動市政會議6日移師大肚區，地方民代、里長參與踴躍，分別針對文中二用地闢建托兒所、大肚區交通建設提出建言，頂街里長陳武徹指出，華南路延伸、和美大橋都攸關大肚未來發展，盼市府加速推動。市長盧秀燕則允諾，目前已在進行中。

市政會議首度移師大肚區，區農會擺出在地生產的西瓜、火龍果、花生及蜂蜜等農特展，盧秀燕也逐一品嘗，稱讚在地農產品質佳。

陳武徹表示，大肚區的南、北分別有國道3號與1號，若東、西向的交通能打通，對在地發展影響很大，其中，華南路向東延伸至向上路、和美大橋等都是居民期待已久的建設，呼籲市府儘速推動。

「市府一定會做！」盧秀燕指出，目前市府正在編列明年度預算，華南路向東延伸至向上路五段的工程，將從明年開始編列經費、分段推動，日前也與彰化縣長王惠美溝通，2個縣市分別編列經費推動和美大橋工程案，獲得善意回應。

建設局長陳大田說明，華南路向東延伸案目前規畫道路長約2058公尺、寬20公尺，環境影響說明書已於今年3月核定，後續都市計畫變更及預算推動也在進行中；和美大橋部分則已獲內政部同意補助規畫設計費，將從文昌路二段、以跨越烏溪的橋梁方式銜接彰濱連絡道，總經費24.6億元，將由2縣市分攤。

(中時 )