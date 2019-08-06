吳謹言下衣失蹤露出極細美腿。（圖／取自新浪娛樂）

28歲大陸女星吳謹言去年以《延禧攻略》中「魏纓珞」一角走紅，雖一度傳耍大牌和秘戀等傳聞，仍不減高人氣。最近吳謹言被網友捕獲正如火如荼地開拍新劇，可見穿著白色蓬蓬袖洋裝的她大玩下衣失蹤，露出一雙白皙美腿，雙腿看來甚至比手臂還細。

吳謹言去年闖出知名度後，陸續又演出了電視劇《皓鑭傳》、《皓鑭傳》，她多次被傳和《延禧》演員「弘晝」洪堯交往中，吳謹言受訪則稱：「如果有合適的機會，合適的人的話，大家那麼關注我，有好消息的話肯定告訴大家。」

最近吳謹言和《延禧》、《皓鑭傳》中的聶遠三度合作，演出現代劇《幸福一定來敲門》，未料引發部分粉絲聯署抵制，恩師于正則反嗆粉絲：「請隨便鬧，讓她再繼續瘦點！」而吳謹言無畏外界閒言閒語，近日照常進劇組工作，今還被網友拍到露出一雙超細筷子腿，曾說過最瘦到44公斤的她似乎體重再度暴跌，使許多粉絲心疼又擔心。

(中時電子報)