莫拉克風災至今屆滿10周年，屏東縣當時為協助災區重建，開始「養水種電」、推廣再生能源，根據經濟部能源局最新統計，屏縣再生能源設置量已達322.5ＭＷ，每年約可發3.39億度電，相當於供應6萬2000戶家庭用電量，其中321ＭＷ為太陽能。

有別於其他縣市，屏縣綠能發展主要奠基於災區重建、國土復育及能源轉型等多項政策鏈結的發展模式，屏縣環保局表示，不與農爭地為政策主軸，適地適用得天獨厚的日照優勢，秉持「以農為主、綠電為輔」的理念才能永續。

萬事起頭難，2016年屏縣府在42天內爭取突破法令框架，於水面建置太陽能的大武丁浮動型太陽光電，今年更於新埤鄉大響營堤防的閒置空間，以不影響原有功能，設置2ＭＷ太陽光電，相當於供應322戶的住宅用電需求，皆為屏東縣首創，將縣內設施閒置空間利用最大化。

除了閒置空間盤點，也透過縣府跨局處整合，使得綠電設置量逐年成長，從2017年太陽光電年設置容量32.7ＭＷ，2018年就達79.9ＭＷ，成長近2.4倍，今年統計至7月底前，累計設置量已達91.5ＭＷ，光上半年已達歷年新高。

目前正積極推動縣境嚴重地層下陷區，包括東港、林邊、佳冬及枋寮等4鄉鎮太陽光電招商計畫，已有8家廠商簽訂行政契約，期待未來可完成800ＭＷ太陽光電設置容量。

(中時 )