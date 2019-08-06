台中市府社會局長李允傑（左）稱讚「父初餃子」執行長洪宗義，讓更多人有機會一面吃水餃一面做善事，一舉兩得，用公益和創意來付出，用更有意義和使命感來一起做公益。（盧金足攝）

佰得納國際股份有限公司執行長洪宗義表示，善行會一直延續下去，藉由活動達到拋磚引玉的效果，促使更多民間團體投身公益的行列。（盧金足攝）

水餃被視為接地氣的平民美食，近來獲得好口碑的「父初餃子」，由4名為人父以「莫忘初心」設立，除了每賣一盒水餃就捐3元，還與企業舉辦「歡樂食光」全國公益著色比賽，6日捐款給台中市府，由社會局長李允傑代為接受，轉贈給社福單位，吃水餃也能做公益，用創意與善意，讓全世界看見台中的美麗。

在台中市經營20多年的二呆飯糰，推出新品牌「父初餃子」， 佰得納國際股份有限公司執行長洪宗義表示，品牌取名為「父初餃子」，背後有個溫暖故事，因為是4個很愛吃水餃的朋友，每人都有3到4個小孩，大家擁有幸福家庭都很愛小孩，提醒莫忘初心，4名創業夥伴中，除了他有餐飲經驗，其他3人各為醫生、設計師及機械產業的企業家，在餐飲、衛生及設計管理各有擅場。

洪宗義說，他愛吃水餃不只每周包來吃，還研發完全無其他添加物的水餃，包括蒜頭、醬油、麻油、香油都不能放，純粹就是吃水餃的口感與甜味，豬肉安全檢驗合格，甜脆的梨山高麗菜等，天然有機無毒的安心的食材，價格比市面上的水餃貴，但在網路及「二呆飯糰」等店面銷售獲好評。

「每賣出一盒水餃，就捐出3元」，洪宗義說，每一個水餃都是純手工，由二度就業的媽媽們包水餃，因為不是機器生產，新鮮卻很「厚工」，賣出一盒就捐3元，要捐到什麼時候？他說，4名平均年紀約50歲的父親，「永保初心，一直持續！」

「父初餃子」捐款給社會局專款專用的對象包括老人與小孩，現在正舉辦的父初餃子「歡樂食光」全國公益著色比賽，目前已發出去1萬多張畫紙，也會為每名參加的小畫家捐出3元給社會局。

社會局長李允傑指出，感謝業者回饋社會，他舉國外有一名成功行銷球鞋的大老闆為例，年輕時去中南美洲去壯遊，難忘看到小朋友沒有穿鞋子，腳底傷痕累累，發願這輩子「要讓小朋友有鞋可以穿」，球鞋品牌創業成功後，賣出一雙球鞋，就捐一雙鞋子到非洲，這種實現「同理心消費者主義」，讓更多人為行善同心「鞋」力。

李允傑說，8月8日父親節快到了，「父初餃子」愛心放大到社會各角落，不只增加銷量，可以幫助弱勢長輩與小孩，利益眾生，以使命感來一起做公益，相信消費者吃下愛心水餃，感覺「食」在有意義。

公益初衷形成善的循環，響應全國公益著色比賽的企業單位，包括瓏昇實業股份有限公司、和和機械股份有限公司、瑛誼綠科技股份有限公司、阮春閔小兒科診所共同捐款，受贈對象將由台中市政府社會局轉介弱勢及需要幫助的個人團體。

(中時 )