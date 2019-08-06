台北市長柯文哲昨天今天撿到原子彈狂轟蔡政府，指蔡英文總統旁的人都貪汙，他剛剛接受廣播節目專訪，則是對國民黨總統參選人韓國瑜開炮。柯指韓國瑜「得意忘形」，「我當台北市長那麼認真，我都覺得不是那麼well-prepared，他真的覺得他可以做嗎？這要準備好啊，開玩笑！」

柯文哲也說，前總統李登輝跟他講，以前當市長時，前總統蔣經國每天坐在客廳等他，一件件講應該注意的事項，李說他是蔣經國學校最後一個學生，市長都要家教班這樣教了，「格局那些要訓練，不是那麼容易，能力、心態，你做事情的目的是什麼？」

至於與前鴻海董事長郭台銘的合作空間，柯文哲則表示，郭在海外有龐大資產，民進黨一定會打郭這條，因為大陸當初要控制香港，第一個特首就是企業界的，郭台銘要如何證明說不是董建華2.0；不過，當被問到雙方通電話講了什麼，苛則不願透露。

主持人追問，是否覺得自己跟郭台銘是唯二美國、大陸、日本可以接受的人選？柯文哲坦言，兩人的確不是三方的首選，這必須誠實地講，但兩黨候選人很大問題也是非三方都可以接受；他強調，台灣的最佳利益、最佳生存空間，他不認為是全部壓一邊。

那麼，自己是否參選？柯說，有參加（機率）就1、沒參加就0；如果郭台銘出馬，他就不選？ 柯文哲說，應該是說沒有四腳督的空間。

(中時 )