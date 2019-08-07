台中市玉口香扁食園，傳統兼具創意、口味多變化；綜合餛飩為店內招牌之一，有韭菜、鮮肉、鮮蝦等，1盤6顆，口味1次到齊全，在海苔、豆芽菜、蔥花相拌下，清爽美味。（張妍溱攝）

台中市經營10多年歷史的餛飩專賣店，傳統兼具創意、口味多變化，頗受好評；林姓老闆娘是來自山東的姑娘；北方人愛吃餃子，她將家鄉包餃子的手法，製作粒粒飽滿、超大顆餛飩，以綜合餛飩最具特色，是店內招牌之一，價格親民獲消費者喜愛。

林姓老闆娘指出，店內以餛飩為招牌特色，抄手、餛飩多達30多種變化，有湯及乾的、可搭配組合，夏季天氣炎熱，讓人食欲不振，可來上一碗，大顆、皮滑溜口感餛飩，讓顧客視覺、口感達到滿足，且能品嚐到高貴不貴的餛飩料理，百吃不膩。

每顆大餛飩口味都不同，有鮮蝦、鮮肉、韭菜等，老闆娘特別推薦乾的綜合餛飩，無敵爆美味，包括韭菜、鮮肉、鮮蝦等，1盤6顆，口味1次到齊全，在海苔、豆芽菜、蔥花相拌下，清爽美味。

端出一道道美味又平價的餛飩料理，用料實在；嫁來台灣20年的林姓老闆娘與丈夫、兒子一同經營扁食園，她指出，每天固定備料，餡料新鮮，平均7分鐘可包100顆手工餛飩，手法不輸老師傅；1鍋餡料飽滿的大餛飩起鍋，骨溜骨溜滑進餐盤，讓人垂涎欲滴，光鮮明亮的用餐環境很吸引人。

店名：玉口香扁食園

地址：台中市東區大智路52號

營業時間：上午11：00–晚上21：00（周二公休）

電話：04–22290419

綜合餛飩售價：70元

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