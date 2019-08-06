散文集「重逢」集結東興國小新任校長陳亭儒多年寫作心血，義賣所得將全數捐助國小建置多功能圖書館。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖鄉東興國小位於馬那邦山，全校共有20多名學童，新任校長陳亭儒上任後發現校區無圖書館設施，學童若要使用圖書資源得徒步走上1.5個小時才能抵達公立圖書館，礙於縣府經費不足，她為籌措建置經費，趕工出版散文集「重逢」義賣1本300元，預計募得300萬元打造多功能圖書空間。

東興國小沒有活動中心、沒有視聽教室，也沒有圖書館設施，陳亭儒從縣府教育處圖資科行政歷練後遴選為新任校長，不忍學生們每逢舉辦大型活動，就得在走廊上風吹日曬克難進行，聽見學生童言童語的期盼後，她決定要整合多元需求，改善校園空間打造多功能圖書館。

陳亭儒擁有寫作專業，詩詞、小說、散文均有涉略，她長期指導寫作班，是夢花文學獎、文狀元的指導老師，今年剛獲得2019年教育部文藝創作獎短篇小說優選，她將多年積累的散文集結成冊，4輯42篇章包含文學獎及全國語文競賽得獎文章，行文間情感真摯，用字典雅精確，圖文搭配讓往事歷歷在目。

陳亭儒認為「閱讀」是改變學生未來的關鍵，故將義賣所得全額捐作圖書館建置經費，預計把2間教室打通設置隔間門，整個拉開時可供全校集會、學生混齡學習使用，隔間門拉起，可為2間獨立學習空間，周圍設立圖書櫃、刷書台，提供孩子閱讀環境。

教育處圖資科長彭秀珍表示，縣府雖然尚無預算幫助東興國小建置圖書館，但在充實圖書館藏、基本設備配置仍會積極給予協助。

(中時 )