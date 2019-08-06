量子比特的數量和操縱精度，是當前國際量子計算科研的兩大核心難題。近期，大陸的中國科技大學潘建偉院士團隊與中科院物理研究所范桁研究員團隊合作，研製出包含24個比特的高性能超導量子處理器，並首次在固態量子計算系統中實現了超過20比特的高精度量子相干調控，在研製量子計算機的道路上邁出重要一步。國際權威學術期刊《物理評論快報》日前發表了這項研究成果。

上世紀80年代，諾貝爾獎獲得者理查德·費曼等人提出構想，基於兩個奇特的量子特性——量子疊加和量子糾纏構建「量子計算」。隨著可操縱的量子比特數量增加，量子計算的運算能力將指數級增長，從而實現遠超傳統電子計算機的性能。

當前，國際學界在多條技術路線上研究量子計算，超導量子計算被認為是其中最有可能實現實用化的方案之一。近年來，中科大潘建偉、朱曉波、彭承志等學者在超導量子計算研究方面取得了一系列重要進展。其中今年以來，打破了之前創造的10個超導量子比特糾纏的紀錄，並開創性實現了「量子隨機行走」。

(旺報 )