台南大遠百室內一樓提供密室逃脫遊戲。(曹婷婷攝)

莫拉克風災屆滿10周年，農委會水土保持局今天於香格里拉台南遠東國際大飯店舉辦災害復建回顧與展望研討會。(曹婷婷攝)

莫拉克風災屆滿10周年，農委會水土保持局今天於香格里拉台南遠東國際大飯店舉辦災害復建回顧與展望研討會，10年來，公私部門協力防災，記取傷痛並建立智慧防災能力，研討會也結合水土保持宣導車、土石流觀測車以及密室逃脫遊戲，灌輸小朋友防災知識。

研討會邀請中南部災區縣市公務機關及社區代表共同參與，包括國發會主委陳美伶及南市副市長王時思等人出席。水保局局長李鎮洋表示，水保局運用光達攝影技術，掃描偵測全國34處危險潛勢地區，因應颱風來襲，現也利用無人機、光達攝影等智慧科技，事先巡查，提升水土保持及國土防災能力，找出還有多少潛在「小林村」，全台篩選34處高風險區，做更有效預防減災。

李鎮洋指出，因應氣候驟變因素帶來國土環境巨大影響，今天在台南舉辦研討會，因為莫拉克發生後，對中、南部跟東部造成很大傷害，10年來，公私部門以及社區共同努力及NGO團體協助之下，重建工作已有很好成果，希望藉由座談會，分享大家從莫拉克發生至今究竟從災害獲得什麼啟示。

他提到，莫拉克是台灣近幾年最大一個災害，也是氣候變遷後，造成台灣複合型災害的開端，因為之前所有災害都是個別、單一類型，莫拉克則是一個複合型災害，同一個颱風發生土石流、洪水、堰塞湖還有潰壩這樣一個複合型的災害。

10年來，陸續在台灣建立非常多觀測儀器設備，隨時掌握環境、氣候變遷，利用科技把這些資訊整合出來，朝智慧防災前進，整合水保局、林務局、河川局、水利署、公路總局等防災單位，建立台灣為智慧防災島。

他舉例，目前利用TCP-InSAR或無人機監測國土土地變遷，以利於了解哪個地方下陷、崩塌，做後續防災應變措施。他說，小林村在10年前因莫拉克被摧毀，台灣未來還會不會發生像小林村這樣大規模崩塌？利用LIDAR光達攝影，把台灣地區整個掃過一遍，找出台灣約有8000多個類似可能發生地點，但大部分沒人住，進而從中篩選最危險34個地方，並進行大規模崩塌、防減災計畫，目前正執行中，希望找出一個可執行、有效率的應變機制。

水保局副局長王晉倫說，研討會除了從過去經驗從中淬煉，也希望讓年輕同仁了解未來若遇到大型災害要做好什麼準備。此外，過往經驗也讓人了解，基層教育是很重要的工作，下一代孩子若都有防災概念，對防災推動友很大助益，因此也推出密室脫逃及AR運用等遊戲，寓教於樂，讓小朋友了解防災概念與知識。

(中時 )